Incidente sul lavoro a Lesmo, giardiniere tocca fili mentre pota piante e resta folgorato

Incidente sul lavoro a Lesmo lunedì mattina. Un giardiniere di trentasei anni è rimasto folgorato mentre era impegnato in un intervento in via Caduti per la Patria, in un'area verde nei pressi di una scuola.

Il fatto è accaduto questa mattina, lunedì 1 marzo, intorno alle 8.40. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso, i carabinieri della compagnia di Monza, la polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Mauri.

Dalle prime informazioni emerse sembra che l’uomo stesse lavorando insieme a un collega a un'altezza di qualche metro da terra su un cestello impegnato nel taglio di alcune piante quando involontariamente avrebbe toccato alcuni fili elettrici della linea aerea restando così folgorato. Il collega sarebbe riuscito a staccarlo e a metterlo in salvo poi i primi soccorsi con l'utilizzo del defibrillatore in dotazione presso la scuola che si trova a pochi passi dall'area in cui è avvenuto l'incidente. Una volta giunti sul posto i sanitari del 118 sarebbe stato praticato il massaggio cardiaco e l'uomo rianimato per essere poi trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza.