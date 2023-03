Furti in casa e truffe: i carabinieri insegnano come riconoscere ladri e criminali

A lezione con i carabinieri per riconoscere ladri, truffatori e criminali. E rendere così ancora più sicure le città della Brianza. Dopo la firma del protocollo per l’attivazione del controllo di vicinato con la prefettura, anche l’Arma di Monza e Brianza ha scelto di dare il proprio contributo per l’attivazione di una rete di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali verso una sicurezza sempre più integrata ed efficace. Il protocollo d’intesa promosso nel 2022 dalla Prefettura di Monza e della Brianza con i comuni della provincia si era riproposto come obiettivo lo sviluppo in ogni centro abitato della rete di “controllo di vicinato” che potrà aiutare le stazioni carabinieri ad essere ancor più aderenti nella risposta operativa sul territorio soprattutto sui temi di maggiore allarme sociale come furti in abitazione e truffe a domicilio in danno di anziani.

“I comandanti di stazione hanno avuto incarico dal comando provinciale carabinieri di Monza Brianza di rapportarsi con le Amministrazioni locali aderenti ed i referenti territoriali, per fornire il proprio contributo professionale e soprattutto entrare in sinergia con i comitati, così da divulgare consapevolmente le opportunità di questo strumento di interazione, facendosi conoscere e conoscendo gli interlocutori che intendono attivarsi e valorizzare il protocollo d’intesa” spiegano dal comando provinciale di Monza e Brianza.

“Sono stati così già inviati i comandanti di stazione agli appuntamenti apripista, sotto forma di assemblee pubbliche e/o incontri, che si sono svolti nelle settimane passate, ad esempio a Carnate e Barlassina, alla presenza di amministratori locali e cittadini, altri sono in calendario ed in via di programmazione, durante i quali i sottufficiali dell’Arma hanno potuto e potranno non solo illustrare le attività delle Stazioni Carabinieri ma anche spiegare ed illustrare i termini del coinvolgimento dei privati cittadini nell’attività di controllo sociale del proprio territorio, in uno spirito di coesione e partecipazione responsabile, per rendere ancor più sicure le nostre città brianzole”.