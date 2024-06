Ilaria Salis è stata scarcerata

Ilaria Salis è stata liberata. La notizia è stata diffusa poco fa da Ansa.

La polizia ungherese, nella tarda mattinata di venerdì 14 giugno, ha lasciato l’abitazione di Budapest dove la donna, da poco eletta eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra, stava scontando gli arresti domiciliari per un’aggressione nei confronti di due neonazisti durante la Giornata dell’Onore nel febbraio 2023. Alla donna, 39 anni di Monza, insegnante e attivista antifascista, è stato tolto il braccialetto elettronico.

Il suo avvocato ungherese, Gyorgy Magyar. Come riferisce Ansa, subito dopo la sua elezione al Parlamento Europeo aveva chiesto la scarcerazione.

Ilaria Salis, che tra pochi giorni compirà 40 anni, aveva fatto incetta di voti. Oltre 176mila preferenze. Martedì, incredula e felice, aveva scritto sul suo profilo Facebook: "Non riesco ancora a crederci né a descrivere la mia emozione. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto. Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia e all'estero e ai loro diritti. A chiunque combatte per la libertà e l'uguaglianza e si trova a subire ingiustizie". La sua candidatura aveva creato un vero e proprio effetto Salis con un boom di voti e di preferenze, anche nella città di Monza dove Alleanza Verdi e Sinistra è diventato il quarto partito, dopo Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia riuscendo persino a superare la Lega.

Proprio pochi giorni prima delle elezioni il padre Roberto, che in questi mesi è statoi portavoce della figlia sostenendo la sua candidatura, aveva invitato il mondo della sinistra radicale, anarchici e centri sociali ad andare alle urne sostenendo la candidatura di Ilaria. “Basta colpevolizzare i ragazzi che contestano contro il non rispetto dei diritti - aveva dichiarato durante un incontro pubblico al Binario 7 a Monza -. Ilaria ha compiuto un miracolo: è riuscita a far votare gli anarchici, persone che non votano perché non credono nel sistema. Adesso possono dire di andare a votare perché c’è una compagna in difficoltà”

Notizia in aggiornamento