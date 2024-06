Ilaria Salis è libera e tra poco arriverà in Italia

Ilaria Salis è stata liberata. La notizia è stata diffusa da Ansa nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Increduli i genitori della donna che sono già in viaggio per Budapest per poter riabbracciare e riportare a casa la figlia il prima possibile.

Le prime parole del padre

"Siamo felicissimi - ha spiegato il padre Roberto Salis alla redazione di MonzaToday -. Ci aspettavamo la sua scarcerazione, ma non in tempi così rapidi". Salis è già in viaggio per la capitale dell'Ungheria. "Stiamo andando a prendere Ilaria - ha aggiunto -. Quando i poliziotti sono arrivati lei non sapeva quello che stava per succedere. La liberazione è avvenuta rapidamente e l'avvocato non ha avuto neppure il tempo di avvisare nostra figlia". Adesso Roberto Salis sta andando a Budapest: lunedì 17 giugno Ilaria Salis compirà 40 anni. Un compleanno da donna libera. "Non vediamo l'ora di tornare in Italia", ha aggiunto emozionato. "Porteremo Ilaria subito in Italia", ha concluso.

L'arrivo della polizia

La polizia ungherese, nella tarda mattinata di venerdì 14 giugno, ha lasciato l’abitazione di Budapest dove la donna, da poco eletta eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra, stava scontando gli arresti domiciliari per un’aggressione nei confronti di due neonazisti durante la Giornata dell’Onore nel febbraio 2023. Alla donna, 39 anni di Monza - ex studentessa del liceo classico Zucchi, insegnante e attivista antifascista - è stato tolto il braccialetto elettronico. Il suo avvocato ungherese, Gyorgy Magyar. Come riferisce Ansa, subito dopo la sua elezione al Parlamento Europeo aveva chiesto la scarcerazione. La monzese potrebbe rientrare in Italia già nei prossimi giorni.

L'accusa

Ilaria Salis era stata arrestata a Budapest nel febbraio del 2023. La sua vicenda era salita alla ribalta delle cronache internazionali per le condizioni di carcere duro alle quali era stata sottoposta. Il padre Roberto Salis durante un incontro pubblico a Vimercate aveva raccontato che al momento dell'arresto "’l'hanno lasciata in mutande, reggiseno e calzini e le hanno poi dato abiti sporchi e un paio di stivali coi tacchi a spillo. I poliziotti le dicevano ‘W il duce’. Poi è stata trasferita in cella, dove è rimasta da sola per 8 giorni senza neppure il kit per l’igiene. La volevano interrogare senza neppure la presenza di un avvocato. Mia figlia è rimasta con gli stessi abiti per oltre un mese. L’ambasciata non è riuscita a farle recapitare il pacco con vestiti e kit per l’igiene”. Poi l'immagine della donna trasferita nell'aula per le udienze con ceppi a polsi e caviglie e tenuta con il guinzaglio. Ilaria Salis si è sempre dichiarata innocente. La donna, poco meno di un mese fa, aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

La candidatura e la vittoria alle elezioni

Ilaria Salis, che tra pochi giorni compirà 40 anni, alle elezioni europee ha fatto incetta di voti. Oltre 176mila preferenze. Martedì, incredula e felice, aveva scritto sul suo profilo Facebook: "Non riesco ancora a crederci né a descrivere la mia emozione. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto. Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia e all'estero e ai loro diritti. A chiunque combatte per la libertà e l'uguaglianza e si trova a subire ingiustizie". La sua candidatura aveva creato un vero e proprio effetto Salis con un boom di voti e di preferenze, anche nella città di Monza dove Alleanza Verdi e Sinistra è diventato il quarto partito dopo Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia riuscendo persino a superare la Lega.

Proprio pochi giorni prima delle elezioni il padre Roberto, che in questi mesi è stato portavoce della figlia sostenendo la sua candidatura, aveva invitato il mondo della sinistra radicale, anarchici e centri sociali ad andare alle urne sostenendo la candidatura di Ilaria. “Basta colpevolizzare i ragazzi che contestano contro il non rispetto dei diritti - aveva dichiarato durante un incontro pubblico al Binario 7 a Monza -. Ilaria ha compiuto un miracolo: è riuscita a far votare gli anarchici, persone che non votano perché non credono nel sistema. Adesso possono dire di andare a votare perché c’è una compagna in difficoltà”.

Le reazioni a Monza

"Finalmente: la notizia tanto attesa della scarcerazione è arrivata. Un grandissimo risultato per una doverosa battaglia per i diritti e una giustizia giusta che non si piega ai regimi autoritari come quello di Orban - dichiara Giovanna A!modio, segretaria di Sinistra Italiana Monza e Brianza -. Grazie a tutti coloro che si sono spesi per il rispetto della dignità umana, dei diritti internazionali e per un processo giusto. Aspettiamo Ilaria Salis a Monza"!.

Cosa succede ora a Ilaria Salis

Anche se Ilaria Salis è libera, il conto con Budapest non è chiuso. Come riporta Today.it il giudice ungherese potrebbe chiedere al Parlamento europeo di avviare la procedura di revoca dell'immunità e questa sembra essere proprio l'intenzione del governo magiaro. Il capo di gabinetto dell'esecutivo, Gergely Gulyás, nei giorni scorsi ha spiegato che: "L'autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità" per l'insegnante italiana. Se la maggioranza del Parlamento europeo voterà per la revoca, "il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato".

Bonelli e Fratoianni: "Ora potrà difendere i più deboli"

"Finalmente! Siamo felici della notizia che giunge da Budapest, l'europarlamentare Ilaria Salis ora può tornare in Italia e potrà svolgere la sua nuova funzione a cui l’hanno indicata centinaia di migliaia di elettori", commentano i deputati di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Il nostro grazie - aggiungono - a tutti e a tutte coloro, che come noi, in questi mesi si sono indignati e non si sono rassegnati alla terribile condizione in cui era tenuta nelle carceri di Orban. Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli. La aspettiamo".

Notizia in aggiornamento