Liberato il gattino rimasto intrappolato da giorni nel pluviale di un laboratorio

Quello strano miagolio che proveniva dal muro ha subito insospettito i lavoratori. La telefonata ai vigili del fuoco e il loro rapido intervento ma quel micio non riusciva più ad uscire da quella che, ormai, era diventata la sua trappola. A salvarlo è accorso Said Beid, il noto pet detective brianzolo, che grazie all’aiuto di alcuni tecnici e all'utilizzo di attrezzatura di ultima generazione, è riuscito a salvare il gattino.

Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì 8 giugno, in un laboratorio di Sesto San Giovanni. Quello strano miagolio proseguiva da alcuni giorni e a quel punto la scelta di chiamare i soccorsi. Purtroppo i vigili del fuoco non sono riusciti a recuperare il gatto ed è stato interpellato Said Beid la cui fama di salvatore di animali in pericolo è riconosciuta in tutta Italia. Said, supportato dai tecnici della Ditta In•Tec Inside Technologies di Segrate specializzata nelle video ispezioni nelle condotte ha iniziato le ricerche. I tecnici sono riusciti a individuare il gattino, mentre Said è poi riuscito a recuperarlo e a metterlo in sicurezza utilizzando la doppia sonda endoscopica che dal tetto è stata calata verso il basso.

“Il gattino è stato poi portato all’Ats Sesto San Giovanni per un controllo veterinario - racconta Said Beid - è poi poi trasferito all'oasi felina di Sesto. Ringrazio gli operatori Andrea Ciccarone e Giuseppe Masciulli per il loro pronto intervento. Un ringraziamento a Marzia e Maurizio Cammarata per aver accolto subito la richiesta d'aiuto. Grazie ad Anna Maria Avolio della ditta Isola del Tesoro per essersi attivata ed averci consentito l'accesso ai locali dello stabile ed a Paola per la segnalazione".