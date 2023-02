I ragazzini che di notte danno fuoco ai libri in strada

Libri rubati e dati alle fiamme in strada, con un falò notturno in un parcheggio. Questo l'atto vandalico andato in scena nel weekend a Bellusco, in Brianza. Protagonisti dei giovani vandali al momento rimasti ignoti. Nel corso della nottata tra sabato 18 e domenica 19 qualcuno ha rubato i libri dalla casetta del book crossing all'interno del parco di viale Rimembranze e poi li ha incendiati. E al mattino nel parcheggio sono rimasti i resti del falò.

A denunciare l'episodio è stato il sindaco di Bellusco, Marco Testa. Il primo cittadino ha informato i concittadini su quanto avvenuto e ha ringraziato quelle persone che la mattina seguente vedendo i resti del rogo si sono date da fare. E ha usato una metafora che allude a Sanremo e a quanto successo dul palco dell'Ariston nella recente edizione del festival.

"Grazie ai nostri "Gianni Morandi" belluschesi che muniti di scope hanno voluto ripulire il rogo di libri che questa notte i Nostri Ragazzi hanno incendiato, un'altra volta, al parcheggio di via Rimembranze. Seguirà regolare denuncia alle forze dell'ordine e l'ennesimo interrogativo che dobbiamo porci tutti come genitori ed educatori" ha scritto in un post che ha affidato ai social.