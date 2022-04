IIS Ferrari e Liceo Porta, il comune "cede" due scuole alla provincia

Cambio di proprietà per i due immobili comunali che ospitano due scuole superiori monzesi. Si tratta dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Enzo Ferrari’ (IIS) e del liceo statale ‘Carlo Porta’: saranno trasferiti in uso gratuito alla provincia di Monza e Brianza che si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici insieme ad eventuali interventi di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti.

Il passaggio di proprietà, comunicato dal municipio, attua quanto disposto dalla Legge 23 del 1996 sul riordino delle competenze in tema di edilizia scolastica e la cessioni di immobili di proprietà comunale proseguirà con altri plessi scolastici che ospitano scuole superiori.

Dopo l’approvazione all’unanimità della delibera di Consiglio Comunale dello scorso 4 aprile, sarà siglata nei prossimi giorni la convenzione fra le parti, in cui si definirà inoltre che la provincia MB provvederà alle spese di gestione dei fabbricati, compresi i costi d’ufficio, d’arredamento e quelli relativi alle utenze di consumo (elettriche, telefoniche, idriche ed energetiche), subentrando al Comune negli eventuali contratti attivi.

“Il nostro comune finalmente ha avviato un percorso di regolazione delle rispettive competenze con la Provincia in tema di scuole superiori, che era pendente da oltre un ventennio. Via via definiremo i rapporti per tutti gli edifici scolastici, anche quelli che ospitano altre fruizioni pubbliche o hanno un valore storico-culturale da preservare" dichiarano il sindaco Dario Allevi e il vicesindaco Simone Villa che è anche assessore al Patrimonio.

"La complessità della materia è uno dei motivi che ha lasciato per troppo tempo in sospeso la convenzione: è merito di questa Amministrazione Comunale avere tenacemente voluto fare chiarezza con la sottoscrizione di un documento formale che definisce gli obblighi di ciascuno, all’insegna della collaborazione fra Enti, con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza delle scuole superiori monzesi (per le quali la Provincia non dispone di sedi adeguate alternative) e la serena continuità didattica per i docenti, gli studenti e le famiglie”.