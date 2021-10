Incidente in maneggio a Limbiate, donna cade da cavallo e finisce in ospedale

La donna, 63 anni, è finita in ospedale in codice rosso al Niguarda di Milano

Elisoccorso e ambulanza giovedì pomeriggio a Limbiate per un incidente all'interno di un maneggio in cui è rimasta ferita una donna. La signora, 63 anni, ha riportato un trauma toracico e addominale in seguito a una caduta da cavallo ed è stata trasferita in codice rosso in ospedale al Niagurda di Milano.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno alle 16.30 da un maneggio di via Cisnara. Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno accertato la dinamica dell'accaduto.