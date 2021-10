Incendio in un parcheggio a Limbiate, tre auto danneggiate

Tre auto danneggiate dalle fiamme a Limbiate in un incendio in un parcheggio. E' successo in via Oriani, a ridosso del parcheggio della scuola di via Leonardo da Vinci.

L'allarme è scattato intorno alle 6.30 di lunedì mattina e a chiedere l'intervento dei soccorsi sono stati i residenti che si sono accorti delle fiamme. Al Villaggio Giovi sono intervenuti i vigili del fuoco con alcune squadre e i carabinieri della compagnia di Desio. Le fiamme sono state domate e sono stati effettuati gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause all'origine del rogo.

Secondo quanto ricostruito le fiamme hanno avvolto dapprima una vettura - una Nissan Micra - e poi si sarebbero propagate alle altre due auto parcheggiate accanto, danneggiandole. In corso le indagini per verificare che non si possa essere trattato di un gesto doloso anche se l'ipotesi più verosimile sulla base dei primi riscontri sembra essere quella di un evento accidentale.