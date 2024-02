Incendio nei capannoni con all'interno animali da allevamento e attrezzature agricole

Oltre tre ore di lavoro per salvare gli animali e per spegnere le fiamme. Una serata di intenso lavoro quella che ha visto impegnati i vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio che è divampato a Limbiate, all’interno di un’azienda agricola in via Fosse Ardeatine.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 21 di domenica 11 febbraio. Sul posto si sono recate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco. Un maxi dispiegamento di mezzi e uomini: tre autopompe, tre autobotti, un carro soccorso, un’autoscala, un carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia. Le fiamme stavano avvolgendo i capannoni con all'interno gli animali da allevamento, attrezzi e macchinari di vario tipo. Le fiamme hanno divorato anche il furgone utilizzato per la vendita dei prodotti alimentari.

Dopo oltre tre ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio. Al momento non è nota la causa che ha scatenato il rogo.