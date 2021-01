Limbiate, infarto durante un controllo: 61enne soccorso da agenti finisce in ospedale

Un malore improvviso durante un posto di controllo in strada. Intervento di soccorso nella tarda mattinata di venerdì 8 gennaio a Limbiate, in Brianza, per un uomo di 61 anni colto da un infarto in strada.

Secondo quanto al momento ricostruito un autista di 61 anni al volante di un autocarro che viaggiava in direzione Milano è stato fermato intorno alle 13 da una pattuglia della polizia locale in corso Como per un controllo.

Mentre gli agenti erano impegnati a visionare i documenti però il 61enne, residente a Bovisio Masciago, si è sentito male e si è accasciato a terra, colto da infarto improvviso.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati gli agenti che hanno avviato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica del 118. I sanitari poi hannno continuato il massaggio cardiaco fino a stabilizzare l'uomo e trasferirlo in condizioni molto gravi a Sesto San Giovanni, alla Multimedica.