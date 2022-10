In Brianza studenti a scuola di polizia

Scuola di polizia a Limbiate. Gli agenti del comando cittadino con mezzi e strumentazioni in dotazione hanno fatto tappa a scuola. Dopo gli incontri di educazione stradale nelle aule scolastiche, mercoledì la polizia locale ha incontrato i ragazzi nel piazzale di ingresso della scuola media Verga. "Gli studenti hanno avuto occasione di provare insieme agli agenti i mezzi e la dotazione utilizzata quotidianamente dalla Polizia e dalla Protezione Civile" hanno spiegato dal municipio, condividendo alcune immagini dell'iniziativa che ha visto i ragazzi interessati alle attività. A turno, verranno coinvolte tutte le scuole per coinvolgere i più giovani nell'educazione civica, stradale e al rispetto delle regole.

"L’esperienza in prima persona rappresenta un’opportunità per avvicinare i ragazzi al mondo delle istituzioni in maniera amichevole e far conoscere le attività che garantiscono sicurezza e legalità sul territorio: misuratori di velocità, alcol-test e altri strumenti hanno subito catturato l’attenzione instaurando un dialogo sulle regole di educazione civica e sulla figura dell’agente di Polizia Locale" spiegano dal municipio.

"L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Educare Insieme” che, grazie all’interazione tra le diverse realtà del territorio (scuole, comune, associazioni, ecc.), vuole ampliare gli orizzonti formativi dei nostri ragazzi e costruire una vera Comunità educante".