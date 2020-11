Scappa dai boschi alla vista della polizia locale: 38enne sorpreso con cocaina e hashish

Una dose di cocaina e una di hashish: è quanto un 38enne ha cercato di nascondere prima che la polizia locale lo fermasse.

È successo a Limbiate, nel corso dei normali controlli dell'area boschiva adiacente alla Fornace. Appostata in via Verdi, la pattuglia ha notato un uomo correre fuori dalla zona dei boschi. Intimato di fermarsi, questo ha provato a lanciare nel prato due involucri per nascondere quanto - nel bosco - aveva appena acquistato. Un tentativo vano, dal momento che gli agenti sono immediatamente riusciti a recuperare il "bottino": un sacchettino di cellophane contenente mezzo grammo di cocaina, e un secondo involucro con una dose di hashish da 1,13 grammi.

La droga è stata sequestrata e l'uomo, un 38enne residente a Limbiate, è stato sanzionato per aver contravvenuto l'articolo 75 del dpr 309/90, che vieta l'acquisto e il possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope.