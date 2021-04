Un aiuto alle famiglie indigenti: i Lions donano 400 buoni spesa

I monzesi hanno fame. Sono in costante aumento le famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Comune, associazioni di volontariato e gruppi di cittadini da tempo stanno cercando di rispondere alle numerose richieste che continuano a pervenire sia attraverso i canali ufficiali, sia attraverso il passaparola di chi – per la prima volta in condizione di indigenza – prova un sentimento di vergogna a bussare alle porte delle istituzioni.

Adesso anche i Lions scendono in campo con la donazione di 400 buoni spesa per un valore totale di 10 mila euro. Buoni spesa che i destinatari potranno utilizzare presso la catena di supermercati Il Gigante che ha immediatamente abbracciato l’iniziativa dei Club di servizio e contribuito permettendo di arricchire le donazioni.

Il progetto è stato promosso dal Lions Club Monza Duomo e dal Lions Club Monza Host con il supporto agli altri club monzesi e in intermeeting con il Lions Club Monza Regina Teodelinda, Monza Corona Ferrea, Monza Parco, Club Satellite Ponte dei Leoni e Leo Club Monza.

I buoni spesa verranno consegnati direttamente alla San Vincenzo che si occuperà di distribuirli alle famiglie in difficoltà. I buoni potranno essere spesi fino alla fine del 2023.