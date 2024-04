Lascia l'auto con dentro mezzo chilo di droga nel parcheggio delle ambulanze: 54enne arrestato

Ha parcheggiato l'auto, con dentro quasi mezzo chilo di marijuana, nello stallo destinato ai mezzi di soccorso. E poi se n'è andato al bar. Dove però, in evidente stato di agitazione, è stato notato dai carabinieri che lo hanno perquisito e arrestato.

I fatti risalgono alla giornata del 12 aprile, quando a Lissone i carabinieri della stazione locale, agli ordini del maggiore Luigi Perrone, comandante della Compagnia dei carabinieri di Desio, hanno arrestato un 54enne italiano disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio di controllo sul territorio, hanno infatti notato un’autovettura di piccola cilindrata parcheggiata negli spazi riservati ai mezzi di soccorso. Di lì la ricerca del proprietario, il 54enne appunto, che è stato rintracciato all’interno di un bar vicino allo stallo e il cui atteggiamento, smaccatamente nervoso e preoccupato, ha subito insospettito gli uomini dell'Arma.

Che hanno così proceduto a un controllo durante il quale, a bordo del veicolo, è stata rinvenuta ben occultata sotto il sedile una borsa contenente ben 470 grammi di marijuana. A seguito di perquisizione personale, l'uomo è stato inoltre trovato in possesso di circa 600 euro in contanti, in aggiunta a 1750 euro che sono stati invece rinvenuti dai carabinieri nel suo appartamento.

La marijuana è stata posta sotto sequestro insieme al denaro contante ritenuto provento di attività di spaccio. Il 54enne, arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione e il giorno seguente è stato condotto in Tribunale a Monza per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha rinviato il giudizio al 29 maggio, confermando gli arresti domiciliari.