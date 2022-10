Anziana cade in casa, arrivano i pompieri con l'autogru per soccorrerla e la calano dal balcone

Insieme a un'ambulanza sabato mattina, per soccorrere un'anziana caduta in casa, a Lissone, sono intervenuti anche i pompieri. I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto una chiamata con una richiesta di intervento si sono recati in via Sauro, per prestare assistenza a una pensionata.

La donna sarebbe caduta all'interno della sua abitazione, senza possibilità di rialzarsi in autonomia. E così per accedere ai locali sono intervenuti i pompieri che, con l'utilizzo di tecniche S.a.f. (speleo alpine fluviali) e dell'autoscala, hanno raggiunto la signora, calandola a terra. "La persona infortunata è stata trasportata dalla sua abitazione fino al piano terra del condominio e affidata alle cure del personale sanitario presente in posto" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco.