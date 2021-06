Nascondeva armi, droga e contanti nella camera d'albergo e in otto garage

Nascondeva nella camera d’albergo dove pernottava 7 telefonini, oltre 6mila euro in contanti, varie carte Postepay, una replica di pistola da soft air priva di tappo rosso, e 284 grammi di hashish. Nella sua auto sono stati trovati altri cellulari e numerose chiavi di auto e box.

Questo, in parte, l’esito delle perquisizioni eseguite dalla Polizia di Stato di Monza che hanno portato all’arresto di A.T., classe 1986, di Lissone, pluripregiudicato. Al momento dell’arresto, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza, l’uomo era in possesso di sostenze stupefacenti e denaro in contanti e due pistole detenute illegalemente. L’uomo è stato arresto dopo attività di osservazione mirate.

Oltre a quanto trovato in suo possesso al momento dell’arresto e a quanto rinvenuto nella stanza d’albergo dove pernottava, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito perquisizioni anche in otto garage di Lissone ubicati in tre differenti condomini trovando numeroso materiale per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione, 1.352 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, 54 grammi di cocaina.

All’interno dei box gli agenti hanno trovato e sequestrato due pistole semiautomatiche, di cui una con matricola abrasa e l’altra con regolare numero di matricola e caricatore con 7 proiettili dello stesso calibro, risultata rubata durante un furto in una casa di Sondrio a marzo 2019.

Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati anche 45 proiettili caricati a salve, un pugnale con una lama di oltre 11 centimetri, un disturbatore di frequenza con varie antenne, e un dispositivo di apparecchi Gps. Oltre a scarpe, orologi, borse di pregio e disposisitivi elettronici.

L’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Monza.