Clienti nel locale dopo le 18: multa e bar chiuso per cinque giorni

Serve al bancone dopo le 18: bar chiuso e sanzione di 400 euro (ridotta a 280 euro se pagherà entro tre giorni) per il gestore di un bar di Lissone pizzicato venerdì dagli agenti della polizia locale a servire dopo l’orario previsto dal Dpcm. Ma multa anche per un suo cliente che all’interno del locale non indossava la mascherina.

Questo il bilancio dell’attività di controllo dei vigili lissonesi in occasione del fine settimana di carnevale.

L’appello del sindaco Concettina Monguzzi a festeggiare rispettando i regolamenti è stato accolto dai cittadini. Prudenza e responsabilità sono andati a braccetto con maschere e stelle filanti: non sono state segnalate situazioni anomale in centro. In centinaia sabato pomeriggio hanno affollato piazza Libertà e piazza IV Novembre sempre le totale rispetto delle prescrizioni anticontagio.

Nella giornata di sabato sono state impiegate quattro pattuglie della polizia locale per le attività di controllo per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle indicazioni covid.