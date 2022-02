La strada brianzola dove "piovono" escrementi dai balconi

"Attenzione: buttano cagate dai balconi". Il cartello non lascia spazio a fraintendimenti. E invita chi attraversa quel tratto a prestare attenzione a quello che potrebbe "piovere" dai piani.

Il fatto succede a Lissone. La denuncia è apparsa pochi giorni fa sulla pagina Facebook "Sei di Lissone se...". In un parcheggio pubblico della città ci sarebbe qualcuno che, dalla finestra, lancia escrementi. Probabilmente una delle vittime ha deciso di mettere all'erta i passanti con un cartello posizionato proprio in corrispondenza di quello che indica le tariffe della sosta.

Il post ha scatenato subito la discussione. Qualcuno all'inizio pensava che si trattasse di una bufala, ma in molti hanno confermato che quella via è piena di escrementi che arriverebbero dall'alto. Negozianti costretti continuamente a pulire, passanti a fare lo slalom tra le deiezioni. Qualcuno ha persino ipotizzato che potrebbe trattarsi di feci umane e non di quelle dei cani che non vengono raccolte dai proprietari. C'è chi spera nella presenza delle telecamere per porter risalire ad eventuali colpevoli. Non è escluso che possa trattarsi di uno scherzo di cattivo gusto.

Al comando della polizia locale di Lissone non sono arrivate segnalazioni o denunce in merito alla via dove piovono escrementi dai balconi.