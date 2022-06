Picchiato a sangue davanti a un bar di Lissone da ragazzi ubriachi. Locale chiuso

Ubriachi, lo hanno picchiato, scaraventato violentemente contro la porta d'ingresso di un bar, seguito all'interno e picchiato ancora. Un episodio di inaudita violenza avvenuto il 29 maggio, intorno alle 2 di notte e che ha portato alla chiusura del locale per 20 giorni, notificata oggi sabato 18 giugno.

Gli agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, hanno infatti eseguito il provvedimento di chiusura per una durata di 20 giorni nei confronti del locale Lux Lounge & Bar a Lissone, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio per gravi motivi di sicurezza pubblica, dopo la segnalazione arrivata dai carabinieri di Lissone, relativa a numerosi atti violenti, culminati nei fatti accaduti la notte di domenica 29 maggio scorso.

Violenza inaudita: 15 giorni di prognosi per il giovane malcapitato

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 01.55 del 29 maggio. Il personale sanitario del 118 aveva segnalato la presenza di un uomo che aveva subito un’aggressione all’esterno di un locale a Lissone. Sul posto è interveniva una pattuglia dei carabinieri che mentre il giovane picchiato riceveva le prima cure dal personale della Croce Rossa, raccontava di come era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi sconosciuti fuori dal l Lux Lounge & Bar ed era stato aggredito con calci e pugni. Il branco lo aveva seguito anche all'interno del locale e aveva continuato a picchiarlo brutalmente.

Il ferito trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo veniva medicato, con una prognosi di 15 giorni per una ferita lacero contusa a livello del labbro superiore con distacco di lembo cutaneo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato come nel corso della serata, il “gruppo” nel quale era compreso anche un ragazzo minorenne parte attiva nell’aggressione, dopo aver assunto svariati alcolici, aveva scatenato una violenta aggressione iniziata nello spazio esterno del locale. Quattro ragazzi si sono scagliati contro il malcapitato, scaraventandolo prima ripetutamente contro la porta di ingresso di un negozio vicino al bar, addirittura scardinandola, per poi rincorrerlo nel bar dove nel frattempo era riuscito a trovare riparo, e dove poi è stato ancora percosso.

L’identificazione degli aggressori ha consentito di riscontrare come questi fossero persone gravate, a vario titolo, da numerosi precedenti e segnalazioni di polizia per reati specifici di rissa, lesioni e danneggiamento, uno dei quali anche nell’ambito di bande giovanili, e segnalati per ulteriori gravi precedenti di polizia quali furto aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, violazioni amministrative per uso personale di stupefacenti, e per uno di loro misura di prevenzione personale, rispettivamente Foglio di via Obbligatorio.

Inoltre il locale in questione era stato controllato in più occasioni nell’anno in corso dai carabinieri che avevano identificato all’interno numerosi clienti con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio.

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 20 giorni del Lux Lounge & Bar, mentre a carico dei quattro aggressori è stata attivato l’Ufficio Polizia Anticrimine per l’avvio del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione dell’Avviso orale e del Divieto di accesso alle aree urbane.