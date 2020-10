Cerca di togliersi la vita con una bombola di gas nel furgone: 31enne salva per miracolo

Ha cercato di togliersi la vita barricandosi all'interno di un furgone e innescando una bombola di gas per farsi divorare dalle fiamme. Mentre il mezzo prendeva fuoco però è riuscita a uscire da uno dei finestrini e a salvarsi.

Intervento di soccorso nel pomeriggio di sabato a Lissone, lungo via Nuova Valassina. Intorno alle 15.30 in un parcheggio dell'area industriale sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con mezzi da Desio e Lissone insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118 e alle forze dell'ordine.

La donna, 31 anni - già in cura per problemi psichiatrici - si era barricata all'interno del furgone innescando una bombola di gas gpl. Viva per miracolo è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. E' stato invece completamente distrutto dalle fiamme il furgone insieme a un'autovettura parcheggiata di fianco.