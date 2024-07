Fermata la baby gang: picchiavano e rapinavano in centro i ragazzini

Farebbero parte di una baby gang accusata di aver messo a segno tra marzo e giugno di quest’anno diverse rapine, violenza privata e lesioni a danno di coetanei nel centro di Lissone. Adesso i carabinieri del comune brianzolo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 giovanissimi presunti componenti della baby gang.

Ad annunciarlo e a complimentarsi con gli uomini dell’Arma è il sindaco di Lissone, Laura Borrella. “Un fenomeno, quello delle baby gang, che purtroppo non riguarda solo Lissone e che richiede un intervento congiunto da parte delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie – commenta il sindaco in una nota ufficiale -. Il bene comune e la sicurezza dei nostri cittadini sono la nostra priorità assoluta, pertanto ribadisco il nostro impegno a garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti anche attraverso in intensificazione dei controlli”.

Un tema, quello della sicurezza, molto caro al primo cittadino che ha annunciato anche un ampliamento di organico nella polizia locale con l’assunzione di 8 nuovi agenti e di 1 ufficiale, così da avere un comando formato da 38 persone. “Questo ci consente di garantire una risposta efficiente alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza, estendendo l’orario di servizio e implementando le pattuglie di pronto intervento e le pattuglie appiedate con funzioni di polizia di prossimità”, conclude.