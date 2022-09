Lissone, incendio in via Gramsci: coinvolto un ristorante e alcuni appartamenti

Poco dopo le 14 di oggi 24 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti a Lissone, in via Gramsci. Le fiamme hanno coinvolto parte dell'impianto di evacuazione dei fumi di un ristorante. Non si è resa necessaria l'evacuazione del locale pubblico, mentre gli abitanti degli appartamenti sopra l'attività sono usciti autonomamente dalle loro abitazioni. Al termine della operazioni delle squadre dei vigili del fuoco gli inquilini hanno potuto fare rientro nelle loro case. Sul posto sono state inviate l'autopompa di Desio, l'autobotte e il modulo di supporto di Lissone. Sono in corso di valutazione le cause dell'incendio.