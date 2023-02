Lite tra automobilisti in strada: 24enne in ospedale

Una parola di troppo, gli animi che si scaldano e poi le mani. A Lissone, nella serata di domenica 26 febbraio, in seguito a una lite per questioni legate alla viabilità stradale, un ragazzo di 24 anni è finito in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 20.30 in via Trieste. Qui due automobilisti avrebbero avuto un acceso diverbio legato a questioni stradali e dalle parole poi si è poi passati alle mani.

Sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Desio sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Brugherio. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. L'episodio è procedibile con querela di parte: spetterà ai protagonisti della lite decidere se procedere con una denuncia.