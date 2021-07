Lissone piange la ragazza morta in Val Brembana

Lissone in lutto. Risiedeva in città la giovane che venerdì 30 luglio ha perso la vita in alta Val Brembana. Si chiamava Francesca Mirarchi, 19 anni, la ragazza che è morta durante una vacanza con alcuni amici in montagna.

A ricostruire la dinamica del tragico incidente saranno i carabinieri di Zogno, in provincia di Bergamo. Nel frattempo la comunità lissonese si stringe attorno alla famiglia e agli amici della giovane vittima.

Secondo le prime informazioni fornite dal Soccorso Alpino e Speologico Lombardia Francesca avrebbe perso la vita in seguito alla caduta da un salto di roccia nella zona dei Laghi Gemelli

La ragazza si trovava in vacanza con alcuni amici in alta Val Brembana. Dopo aver dormito la notte in tenda si era svegliata presto per ammirare l'alba. Purtroppo la giovane non è più ritornata alla base. Gli amici hanno lanciato l’allarme, è partita così la macchina dei soccorsi.

Ricerche che sono proseguite per tutta la giornata. Poi nel tardo pomeriggio di venerdì il tragico epilogo. Purtroppo il corpo di Francesca è stato rinvenuto alla base di un salto di roccia nella zona dei laghi Gemelli, nel comune di Branzi, in alta Val Brembana.

Gli amici e i soccorritori fino all’ultimo non hanno perso le speranze. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza aveva inviato l'elisoccorso di Como. Sul posto anche un elicottero della Guardia di Finanza, che nel frattempo aveva messo a disposizione sofisticati sistemi di ricerca per individuare il telefono della ragazza, al fine di restringere la vasta area di ricerca.

Sono intervenuti anche i cinofili dei Vigili del fuoco. Nel frattempo le squadre del Cnsas, VI Delegazione Orobica, si erano portate in quota grazie all’elicottero messo a disposizione da Regione Lombardia.

I soccorritori (Cnsas e Sagf) avevano perlustrato i sentieri dell’area (sono stati impiegati anche i droni di Areu - Cnsas Lombardia), fino a quando una squadra ha ritrovato il corpo della ragazza, alla base di un salto di roccia.