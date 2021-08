Cambio ai vertici del Mac di Lissone: scelta la nuova direttrice

Cambio ai vertici del Museo d’Arte Contemporanea (MAC) di Lissone: da settembre arriva Francesca Guerisoli. La nuova direttrice, scelta dalla Commissione esaminatrice, assumerà la guida del Museo lissonese per il prossimo biennio.

Un curriculum di tutto prestigio quello della nuova direttrice: lavora nell'arte contemporanea come storica e critica d'arte, docente, curatrice e giornalista. In ambito museale è stata consulente per la Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione della rete Monza Brianza Musei, e ha collaborato con il Centro di Documentazione di Museologia e Museografia di ICOM Italia. Dal 2009 è docente presso l'Università di Milano-Bicocca, dove insegna “Arte e architettura”, “Linguaggi della fotografia” e “Musei, mostre d'arte e turismo”. È direttrice artistica di Fondazione Pietro e Alberto Rossini,

“La Commissione esaminatrice - si legge nella nota stampa del Comune di Lissone - ha portato a termine l’iter di selezione, riconoscendo, con decisione unanime, nella figura della dottoressa Guerisoli le professionalità e le competenze oggi indispensabili per la conduzione di una così importante e significativa istituzione museale di arte contemporanea”.

La Commissione - presieduta da Angela Levatino, dirigente del Settore Politiche Educative, Giovanili, Promozione Culturale ed Economica del Comune di Lissone - era composta da Anna Detheridge (critica d’arte, giornalista, e docente universitaria all’Università Bocconi di Milano, al Politecnico di Milano e all'Accademia di Belle Arti di Brera), e da Renato Diez (giornalista, consulente per collezionisti, già docente di Economia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Venezia).

Sono stati 44 i candidati che hanno risposto al bando comunale, 5 i finalisti. La Commissione esaminitrice, dopo colloqui individuali con i 5 candidati, ha scelto Francesca Guerisoli.

“L’elevato numero di candidature pervenute è indice del prestigio che viene attribuito nel mondo dell’arte contemporanea alla nostra struttura museale - affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada -. Un grazie a tutti i partecipanti per essersi messi in gioco e per essere arrivati anche da zone territoriali distanti, e auguriamo buon lavoro alla nuova direttrice. L’Amministrazione da parte sua lavorerà in sinergia e darà pieno supporto al nuovo Direttore per la definizione e l’attuazione, già dal prossimo autunno, di un programma strategico che consolidi la posizione del MAC nel panorama museale dell’arte contemporanea e che attiri sempre più persone a visitare la struttura”.