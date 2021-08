La piscina non perde più acqua: sistemato il problema di infiltrazione alla vasca esterna

Stop al problema di perdite alla piscina di Lissone. Un problema segnalato all'inizio dell'estate dai proprietari dell'abitazione che confina con la piscina comunale di via Cilea.

Dopo un mese di osservazioni il gestore, in accordo con il Comune proprietario della struttura, ha eseguito il primo importante intervento per risolvere il problema. Dopo aver individuato il punto esatto delle perdite, gli operai hanno sostituito le guaine ammalorate.

Il problema era iniziato alcuni mesi fa quando i dirimpettai avevano segnalato infiltrazioni d’acqua, con perdite giornaliere che erano state stimate in circa 180 metri cubi di acqua. A seguito dell’intervento di ripristino delle guaine, il gestore dell’impianto ha provveduto ad una serie di test con l'impianto in funzione che hanno fatto registrare perdite per 3 metri cubi, un quantitativo in liena con le perdite dettate dal fenomeno dell’evaporazione e dall’acqua e che viene portata all’esterno della piscina dagli utenti stessi.

Sono tutt’ora in corso ulteriori verifiche sia a impianto spento sia a impianto acceso per monitorare l’andamento della situazione. Alla fine dell'estate gli operai torneranno al lavoro con ulteriori interventi di manutenzione delle impermeabilizzazioni della vasca esterna, a cui farà seguito un ulteriore periodo di osservazione per verificare l’efficacia dell’intervento.

“Ringrazio gli uffici del Comune che nel periodo estivo si sono impegnati a risolvere la problematica supportando il gestore dell’impianto natatorio - afferma Marino Nava, assessore ai Lavori pubblici -. Sono state messe in campo le misure per garantire la sicurezza della struttura sotto tutti i punti di vista e per fare in modo che fossero scongiurati danni più seri alle vasche, ai tubi e alle proprietà private. Con soddisfazione, è stata trovata una soluzione che consentisse l’esecuzione dei lavori mantenendo la piscina aperta al pubblico. Ora ci auguriamo che questo intervento sia definitivamente risolutorio del problema manifestatosi nei scorsi mesi, comunque di lieve entità rispetto a quanto riscontrato circa dieci anni fa. Rispetto ad allora, l’investimento economico e la portata del danno sono evidentemente inferiori”.