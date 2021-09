Lissone si prepara: torna la Coppa Agostoni

La Coppa Agostoni torna in città nella versione pre covid. L’annuncio del sindaco Concettina Monguzzi che sul suo profilo Facebook (anche a nome dell’assessore allo Sport Renzo Perego) dà il bentornato alla prestigiosa gara ciclistica.

L’appuntamento l’11 ottobre, con il ritorno della competizione nella sua forma originaria, con partenza e arrivo a Lissone. "Il ritorno della Coppa Agostoni per Lissone, ma non solo, rappresenta allo stesso tempo un ritorno alla normalità - scrive il sindaco sui social -. Tornare ad ammirare corridori, ammiraglie, pullman e... tifosi, regalerà una felicità autentica. Anche quest'anno, come Amministrazione Comunale, abbiamo voluto investire fortemente nella corsa ciclistica per professionisti più dura del famoso Trittico Lombardo, assicurando il supporto economico necessario per sostenere una manifestazione che non è solo sportiva, ma rappresenta anche un forte segnale di ripartenza e di ripresa”.

Quella del 2021 è l’edizione numero 74, nel ricordo indelebile del corridore lissonese Ugo Agostoni. “Ci aspettiamo infatti una grande partecipazione da parte di cittadini, appassionati e tifosi, gli stessi che non hanno mai fatto mancare negli anni il loro sostegno per questa gara - continua Concettina Monguzzi -. La Coppa Agostoni diventerà così un'occasione per ritrovare il piacere di condividere momenti gioiosi insieme, anche e soprattutto in una città finalmente riunita. Al tempo stesso la Coppa Ugo Agostoni rappresenta un'occasione di visibilità per la nostra Lissone e per le sue peculiarità artigianali, imprenditoriali e associative che negli anni l'hanno portata ad essere conosciuta a livello italiano come Città del Mobile, dell'arredo e del design".

L’evento sarà organizzato dallo Sport Club Mobili Lissone. L’Ammistrazione ringrazia il presidente Silvano Lissoni e il suo staff.