Sconosciuto avvicina un bambino fuori da scuola in Brianza: è allarme sicurezza

"Tentativo di sottrazione di un minore da parte di una persona sconosciuta". Con queste parole, nel corso del consiglio comunale che si è tenuto lunedì 20 febbraio, a Lissone, si è fatto riferimento a quanto è avvenuto nella giornata di giovedì 15 febbraio nella scuola San Mauro di via Fermi. Dove uno sconosciuto, in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato a un bambino con il verosimile intento di portarlo via con sé.

A dare notizia del fatto il consigliere di opposizione Marino Nava (Listone Lista Civica) Marino Nava: "Sono stato avvisato da alcuni genitori attraverso un messaggio su Whathsapp – ha spiegato - la sicurezza oggi ha avuto un problema. A chiarire quanto detto dal consigliere anche la circolare del dirigente scolastico inviata ai genitori dei bambini che frequentano la Fermi e che informa del tentativo di sottrazione di un minore da parte di persona sconosciuta in stato di alterazione psicofisica" e nella quale "si chiede ai genitori di prestare attenzione, essere puntuali e rispettare i turni di uscita dalle classi per garantire la visibilità ai docenti ed evitare assembramenti". Una circolare che lo stesso consigliere si è premurato di leggere all'Assise.

L'episodio, accaduto fuori dalla scuola, non ha in realtà avuto poi conseguenze giacché l'uomo in questione è stato subito individuato e fermato dagli agenti della polizia locale, allertati dal personale scolastico. Così come si evince anche dalla circolare del dirigente scolastico.

Sulla questione è subito voluto intervenire il sindaco Laura Borella: "È intervenuta la polizia locale che ha subito individuato lo sconosciuto. Si tratta di una persona con problemi psichiatrici, è già stato più volte in cura all’ospedale San Gerardo. Non si tratta di un lissonese. È arrivato da fuori città. Come si è avvicinato al bambino gli agenti lo hanno fermato".

Una situazione dunque subito rientrata. Ma che per gli esponenti della minoranza, così come per il dirigente scolastico, pone il problema della sicurezza e non va sottovalutata. Richiedendo più attenzione a tutti per evitare che possa ripetersi.