Obbliga la ex a fare sesso e minaccia di morte la madre invalida

Era diventato l’incubo delle donne. Avrebbe obbligato la sua ex, minacciandola con un coltello e con un cacciavite, ad avere ripetuti rapporti sessuali. Poi avrebbe minacciato di morte la mamma, anziana invalida al 100%, estorcendole denaro. Infine l’estate scorsa, durante una vacanza, aveva conosciuto una ragazza residente in provincia di Catania con la quale aveva iniziato una relazione. Ad ottobre era andato a trovarla e l’aveva picchiata. La donna era riuscita a trovare rifugio da un vicino e nel frattempo aveva allertato le forze dell’ordine.

Adesso per l’uomo - un 26enne monzese, pregiudicato e tossicodipendente che vive a Lissone - è stato emesso un foglio di via obbligatorio. Il giovane è stato segnalato dal questore Marco Odorisio al Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione - in quanto pericoloso per i propri familiari e per le donne che frequenta. L’uomo, infatti, è stato recentemente rinviato a giudizio perché avrebbe costretto nel 2016 la compagna dell’epoca ad avere ripetuti rapporti sessuali, minacciandola con coltelli e cacciavite, e sequestrandola in casa finché non avesse soddisfatto le sue richieste.

Nel 2019 poi è stato indagato per maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre che viveva con lui. Alla donna, invalida al 100%, avrebbe estorto in più occasioni, sotto minaccia di morte e dopo aver distrutto suppellettili ed elettrodomestici, denaro presumibilmente per acquistare la droga.

Ma la sua violenza è proseguita. Vittima, questa volta, una donna italiana residente in provincia di Catania che il 26enne aveva conosciuto l’anno scorso durante una vacanza. A ottobre, durante una visita dell’uomo dalla fidanzata, è stato necessario l’intervento degli agenti della Volante. La donna si era rifugiata nell’appartamento di un vicino dopo che il brianzolo l’aveva riempita di botte. Quando i poliziotti sono arrivati - grazie alla descrizione fornita dalla ragazza – sono riusciti a fermare l’uomo che, ancora alterato, ha spaccato i finestrini della Volante. Il brianzolo è stato arrestato e destinatario di divieto di avvicinamento alla vittima e divieto di ritorno a Catania per tre anni.

L’ultimo episodio risale a dicembre 2022 quando è stato arrestato dalla polizia Stradale di Torino perché, all’atto di un controllo, ha gettato dall’auto un involucro con all’interno un kg di cocaina.