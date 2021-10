Vigili del fuoco in azione: strada chiusa al traffico

A Lissone la via Matteotti è chiusa al traffico: i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza di un edificio.

Pomeriggio di disagi per la viabilità a Lissone: dalle 14.45 di lunedì 25 ottobre due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella messa in sicurezza di un edificicio in via Matteotti.

Al lavoro i pompieri di Lissone con l'autopompa, e quelli di Desio con l'autoscala.

L'intervento necessita però la chisura della strada, con gli inevitabili disagi per gli automobilisti.