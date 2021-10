Gli studenti realizzano la nuova reception per la caserma dei carabinieri

L'opera è stata pagata dal Comune, per ringraziare i militari per il loro quotidiano operato

Arredi nuovi per l'atrio della caserma dei carabinieri di Lissone. A progettarli e a realizzarli gli studenti dell’Istituto professionale Meroni di Lissone, a donarli l’Amministrazione comunale. Questa mattina, mercoledì 6 ottobre, la cerimonia di consegna della nuova struttura in legno di rovere con alcune parti laccate in grigio donate dalla città alla Benemerita.

Il progetto: bello e funzionale

Il nuovo front office permetterà ai militari di avere una visuale completa sulla sala d’aspetto, sull’ingresso pedonale e sui monitor, innalzando così il livello di sicurezza; al tempo stesso, garantirà la necessaria e dovuta privacy attraverso una trattazione ancora più riservata dei dati dei cittadini, all’interno di un ambiente reso più confortevole dai nuovi arredi. L’arredo si compone di reception, libreria, scaffalatura, cassettoni e cassettiere, caratterizzate dal legno color grigio e bianco. Sulla facciata della reception, grazie ad un lavoro eseguito con macchina a controllo numerico, è stato realizzato in rilievo lo stemma dell’Arma dei Carabinieri. La nuova reception permetterà anche di integrare la postazione dei militari di servizio con uno schermo collegato con le telecamere di sicurezza installate sul territorio, nonché con un pc dotato di lettore targhe dei varchi comunali, già fornito dall’Amministrazione.

La cerimonia di consegna

Coinvolti 120 studenti

Il progetto è stato interamente studiato da quattro classi del Meroni, per un totale di circa 120 studenti coinvolti, seguiti dagli insegnanti Carmen Petrungaro, Annarita Masala, Eugenio Perego e Ermanno Consonni. All’Arma dei Carabinieri sono state sottoposte differenti soluzioni progettuali, sino ad individuare quella rispondente alle esigenze dei militari. Alla cerimonia di consegna erano presenti oltre alle autorità cittadine (il sindaco Concettina Monguzzi, il vice Marino Nava) anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gianfilippo Simoniello, quello della Compagnia di Desio Luigi Perrone, quello dei carabinieri di Lissone Roberto Coco. Alla consegna anche il comandante della polizia locale Matteo Caimi, il dirigente scolastico del Meroni Valentina Calì, il vice Lucio Casciaro, e l’ex dirigente Carmelo Catalano. Oltre ad una rappresentanza di studenti.

Il Comune ha finanziato il progetto con un contributo di 4mila euro, fondi utilizzati dall’Istituto Meroni per l’acquisto del materiale.

Il sindaco: "Il nostro grazie all'Arma"

“Abbiamo supportato una iniziativa che va incontro ad un’esigenza sollevata proprio dalla Stazione dei Carabinieri lissonese - afferma il sindaco -. Grazie all’ingegno creativo e realizzativo della nostra scuola del legno, è stata realizzata non una semplice reception, ma una fornitura di arredo che anche in questo luogo rimanda alla Lissone capitale del mobile. Questo dono rappresenta uno dei modi che il Comune, a nome dell’intero territorio, mette in atto per ringraziare i carabinieri, e tutte le forze dell’ordine, per il lavoro quotidianamente svolto sul territorio”.

La scuola: "Un progetto entusiasmante"

“Un progetto che, grazie al contributo comunale, si è poi spostato dalla carta alla falegnameria, trasformandosi in un prodotto finito che ora va a servizio della collettività - afferma Lucio Casciaro, vicepresidente dell’Istituto Meroni -. E’ stato entusiasmante seguire i ragazzi in questo percorso che, nella fase realizzativa, ha coinvolto due classi del medesimo indirizzo con i rispettivi insegnanti ed è divenuta materia nell’ambito dell’attività didattica e laboratoriale. Per la nostra scuola è stata un’occasione di crescita professionale, ma anche personale ed educativa”.