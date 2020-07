Lissone, sale sul tetto per riparare una infiltrazione e cade: soccorso un uomo

Infortunio nella mattinata di venerdì 24 luglio per un uomo a Lissone. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino, sono intervenuti all'interno di una palazzina di via Micca dove un uomo è caduto dal tetto dell'edificio, precipitando nel sottotetto. Secondo quanto al momento ricostruito non risulta si sia trattato di un infortunio sul lavoro.

L'uomo sarebbe salito sul tetto per riparare una infiltrazione causata dalle forti precipitazioni che si sono abbattute sulla Brianza a partire dalla notte di venerdì: durante le operazioni di riparazione poi la caduta. Sul posto intorno alle 10.30 sono giunti i vigili del fuoco insieme a un'ambulanza del 118. I pompieri hanno raggiunto il sottotetto con l'ausilio di una autoscala e poi hanno tratto in salvo l'uomo, riportandolo a terra issando una barella mobile. Non risulta in gravi condizioni.