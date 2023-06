Lissone, va in comune e dai pantaloni spunta una pistola: nei guai 68enne

E' entrato in comune e ha chiesto di poter parlare con un referente per una questione che riguardava un immobile di sua proprietà occupato. Ma non ha trovato nessuno e si è allontanato. Ma mentre si incamminava per i corridoi degli uffici un dipendente l'ha osservato e ha notato quello che pareva un calcio di una pistola sbucargli dalla cintura. E così ha allertato i carabinieri.

L'episodio è avvenuto a Lissone, nei giorni scorsi. L'uomo, 68 anni, è stato poi rintracciato a casa sua. E qui i carabinieri della compagnia di Desio hanno rinvenuto l'arma - una scacciacani con relativo munizionamento a salve - e lo hanno denunciato. Il 68enne dovrà rispondere del reato di minacce propsettate in quanto negli stessi uffici comunali era stato sentito proferire frasi ritorsive all'indirizzo dei soggetti che avrebbero occupato l'immobile di sua proprietà.