Vandali in azione: distrutta la casetta dei gatti della colonia felina

Il fatto è accaduto a Lissone. La volontaria denuncia: "Non è la prima volta. Settimana scorsa ha rischiato di andare a fuoco". L'appello ai cittadini di aiutarli con l'acquisto delle pappe

A Lissone i vandali hanno distrutto la casetta di una colonia felina. Il fatto è accaduto lunedì 26 aprile quando la volontaria che quotidianamente porta il cibo ai gatti della colonia in periferia ha trovato la casetta di legno in mille pezzi.

“Non è la prima volta che la casetta della colonia viene presa di mira – spiega la volontaria Anna a MonzaToday -. Settimana scorsa solo l’intervento tempestivo di una volontaria l’ha salvata da un rogo. In passato abbiamo subito furti e atti di vandalismo”.

La “gattara” ricorda che per questi mici di strada il loro impegno è fondamentale. “Sono i gatti di nessuno, ma anche i gatti di tutti noi – spiega -. Ogni giorno devono affrontare comunque un ambiente urbano avverso: devono difendersi dal caldo, dal freddo, dai pericoli. E soprattutto devono mangiare. Senza il nostro aiuto morirebbero di fame”.

Un servizio di volontariato molto prezioso quello che svolgono le tutrici e i tutori delle colonie feline. “Ogni giorno assicuriamo cibo e acqua ai mici – prosegue -. Un impegno non solo a livello di tempo, ma anche a livello economico. Ogni colonia costa in media 150 euro al mese, tutti a carico dei volontari con qualche aiuto molto sporadico"

Poi di fronte a questi atti di vandalismo monta la rabbia e l’indignazione. “Sono azioni vigliacche, a danno di animali indifesi – aggiunge -. Non penso siano azioni contro gli animali, ma stupidi dispetti che nascono dalla noia e che creano grandi danni. L’invito è alla popolazione, a chi sensibile al tema dei gatti di colonia ha voglia di darci una mano. Sia mettendo a disposizione il suo tempo, sia dandoci una mano con la fornitura delle pappe. Presso il negozio Pet Shop di via Isonzo c'è un cesto dove donare le scatolette per i mici delle colonie di Lissone”.