I vigili del fuoco recuperano e liberano un esemplare di upupa

Era entrata in una casa

Un bellissimo esemplare di upupa recuperato e liberato dai vigili del fuoco. Un intervento particolare quello che ha visto protagonisti i pompieri di Lissone.

Nella serata di lunedì 19 luglio, intorno alle 19.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Lissone, in via Mameli, dove un cittadino li aveva contattati: gli era entrato in casa un upupa.

I pompieri sono riusciti a recuperare il bellisissimo volatile e dopo averlo messo in sicurezza lo hanno liberato.

L’upupa è un uccello che ama gli spazi aperti e i climi miti. Ha un aspetto molto caratteristico: il becco molto lungo e leggermente ricurvo vero il basso, e la testa dominata dal ciuffo di penne.