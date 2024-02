Scoppia una lite per la droga in casa e arriva la polizia: 54enne nei guai

E' stato fermato dalla polizia durante una lite in casa scoppiata per motivi di droga. E ora verrà rimpatriato.

Nella serata di mercoledì 7 febbraio gli agenti della polizia di Stato della questura di Monza hanno fermato un 54enne di origine marocchina a seguito della segnalazione di una lite in corso in un appartamento per questioni di droga.

A seguito dell'identificazione è emerso che l'uomo, in Italia dal 2004, era già gravato da numerosi precedenti penali e condanne. Nel 2010 era infatti stato condannato a 2 mesi di reclusione per furto, nel 2011 a 3 anni per rapina, nel 2015 a 2 anni e 10 mesi per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna e nel 2019 a 3 anni e 8 mesi per violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Scarcerato nel 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Cremona ne ha disposto l’espulsione dal'Italia come misura di sicurezza. Accompagnato a dicembre 2022 presso il cpr di Roma, è stato dimesso per mancata convalida della proroga nel mese di marzo 2023. Dopo l'incursione degli agenti nell'appartamento, ora l'uomo è stato nuovamente trattenuto presso il Cpr di Milano in attesa della sua identificazione volta al definitivo rimpatrio.