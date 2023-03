Scoppia la lite tra due automobilisti, si scontrano e poi uno dei due fugge via

Una lite per questioni stradali e un incidente con le auto che si scontrano mentre durante la marcia continuava la discussione. E poi uno dei due conducenti fugge.

A individuare l'uomo al volante di una delle vetture coinvolte nell'episodio avvenuto a Seregno nei giorni scorsi in via Nazioni Unite, nei pressi con l'intersezione semaforizzata di Via T. Moro, sono stati gli agenti della polizia locale.

Il conducente di una Peugeot 206 e quello di una Smart hanno avuto un alterco per una presunta mancata precedenza, avvenuta alcune decine di metri prima. La lite si è protratta durante la marcia dei veicoli. Le autovetture giunte in corrispondenza dell'intersezione tra Via Nazioni Unite e Via Colzani, per motivi ancora da chiarire, si sono urtate. Uno dei conducenti, dopo l'incidente, è fuggito senza fornire i dati assicurativi. La pattuglie del nucleo autoradio della Polizia Locale, allertate da alcuni cittadini, sono giunte immediatamente sul posto.

La Peugeot 206, il veicolo allontanosi dal luogo del sinistro, è risultata intestata ad un cittadino straniero privo di patente di guida. Il personale della Polizia Locale ha svolto rapidamente le indagini del caso e, in poche ore, ha identificato il conducente: un ventenne residente a Paderno Dugnano. Il giovane ha dichiarato di essere fuggito per paura di essere aggredito dall'autista della Smart. Nel sinistro nessuno ha riportato lesioni e per il ragazzo è arrivata solo una multa. "La velocità delle attività ha consentito di individuare l'auto prima che fosse riparata dal giovane conducente" specificano dal comando della polizia locale di Seregno.