Lite per una precedenza: scende dall'auto e dà una martellata in testa al rivale

Una precedenza mancata, qualche parola di troppo e poi l'aggressione. Un uomo di 79 anni sabato mattina è finito in ospedale dopo essere stato colpito con una martellata in testa da un automobilista con cui poco prima - secondo quanto al momento ricostruito - avrebbe avuto un diverbio legato a questioni stradali.

La lite in strada

I fatti sono avvenuti intorno alle 13 del 16 aprile, a Lesmo, in via Toti. I due uomini erano al volante di due veicoli e avrebbero avuto un diverbio per una mancata precedenza: uno dei due poi sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe impugnato un martello che aveva con sè, colpendo il rivale - 79 anni - al capo. Sul posto si è precipitata una ambulanza del 118 in codice giallo che ha soccorso il 79enne e lo ha trasferito in ospedale.

Le indagini

A Lesmo sabato mattina sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Arcore che hanno ricostruito le fasi dell'accaduto e avviato le indagini. Secondo quanto riferito l'aggressore non avrebbe procurato gravi lesioni e dopo la martellata con cui ha colpito al capo l'altro automobilista si sarebbe allontanato, dandosi alla fuga. Ora sulle sue tracce si sono messi i militari dell'Arma. Seguiranno aggiornamenti.