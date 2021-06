Lite in ditta a Brugherio, 41enne in ospedale

In via Eratostene nella notte sono intervenuti anche i carabinieri

Intervento dei soccorsi nella nottata di giovedì 3 giugno a Brugherio. Un'ambulanza e un'automedica del 118 sono giunte intorno alle 4.30 in via Eratostene in seguito a una lite scaturita all'interno di una ditta di via Eratostene tra due addetti. Insieme ai mezzi di emergenza - preallertati in codice rosso - sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monza.

Secondo quanto ricostruito all'interno dell'attività sarebbe nata una lite per motivi verosimilmente lavorativi tra un 51enne, capoturno, e un operaio di 41 anni. In seguito all'accaduto il 41enne è stato precauzionalmente accompagnato in codice giallo da un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.