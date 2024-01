Lite in cantiere, operaio ferito con un taglierino: soccorsi a Concorezzo

La lite in cantiere e i soccorsi. Nella tarda mattinata di mercoledì 17 gennaio a Concorezzo, all'interno di un cantiere edile, è intervenuta un'ambulanza del 118 e una pattuglia di militari dell'Arma della compagnia di Vimercate. Ed è scattata una denuncia.

Secondo quanto al momento ricostruito, all'interno dell'area di lavoro due operai avrebbero iniziato a discutere e la lite sarebbe poi degenerata quando uno dei due avrebbe estratto un taglierino. Un'arma bianca che ha impugnato e con cui avrebbe ferito all'avambraccio il rivale. L'uomo, 34 anni, è stato soccorso dal personale sanitario in codice giallo e trasferito in ospedale a Vimercate dove i medici dopo averlo visitato in pronto soccorso hanno stabilito una prognosi di una settimana.

Nel cantiere sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'episodio e denunciato l'aggressore: dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali.