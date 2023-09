Ospita in casa l'amica e il marito di lei, lui devasta tutto e le picchia entrambe: arrestato

Aveva ospitato a casa sua un'amica e il marito di lei. Ma presto la convivenza, in quell'appartamento di via San Bernardino da Siena a Como, era divetata difficile. E sabato notte una violenta lite, culminata con una aggressione, aveva costretto la polizia a intervenire. E in manette, arrestato dagli agenti, è finito un 43enne monzese, già sottoposto agli arresti domiciliari che stava scontando proprio nell'abitazione messa a disposizione dalla donna.

La proprietaria ha spiegato ai poliziotti che fin dall'inizio, dopo aver accolto a casa la coppia, aveva ricevuto continue vessazioni di fronte a richieste di denaro da parte dell'uomo che molto spesso, sotto effetto di alcol e droghe, la minacciava. E più volte, di fronte ai no, il 43enne aveva distrutto oggetti di casa e in un'occasione aveva anche "sequestrato" il telefono alla donna.

L'altra sera poi la situazione era degenerata e l'uomo era arrivato a mettere le mani addosso alla moglie e all'amica. Per il 43enne è scattato l'arresto e ora si trova in carcere a Como.