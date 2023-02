La lite fuori dal bar poi la coltellata in piazza: uomo in rianimazione

Una lite che dalle parole è poi degenerata ed è finita nel sangue, con un uomo accoltellato e ricoverato in rianimazione, in ospedale. I fatti sono avvenuti ad Arosio, comune comasco al confine con la Brianza, nel primo pomeriggio di mercoledì 22 febbraio.

In piazza Montello due uomini, uno di 62 anni e uno di 69 hanno cominciato a litigare per futili motivi. Poi, dopo una lite inizialmente solo verbale, è tornato a casa sua per prendere un coltello da cucina e ha colpito al collo il rivale. Dopo aver gettato l'arma in terra, si sarebbe messo a vagare per la piazza. Su l posto sono giunti i carabinieri e i soccorsi del 118 in codice giallo che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sant'Anna dove è ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata. Indagano i carabinieri di Mariano Comense, l'aggressore - 62 anni - è stato arrestato e portato in carcere.