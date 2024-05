La lite finisce a colpi di lama: due feriti soccorsi in strada a Vimercate

Una lite in piazza e poi la corsa, in ambulanza, a sirene spiegate verso l'ospedale. E' successo a Vimercate, nella nottata di mercoledì Primo Maggio e sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia cittadina.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata pochi minuti prima della una di notte, da via Damiano Chiesa. Secondo quanto al momento ricostruito due uomini, per cause in corso di accertamento, avrebbero avuto una discussione iniziata in piazzale Marconi, in centro città. Ma dalle parole poi sarebbero passati alla violenza con un'arma da taglio, forse un coltello.

Un'ambulanza ha trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso un 43enne mentre l'altro soggetto coinvolto è stato trasferito al Policlinico di Milano. Le condizioni dei due feriti non sembrano essere critiche e secondo quanto appreso saranno dimessi con qualche giorno di prognosi. I carabinieri indagano per ricostruire le circostanze dell'aggressione e della lite.