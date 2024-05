Lite davanti a un bar a Monza tra una coppia e un 71enne: spuntano forbici e catena

Due uomini, un 71enne e un ragazzo di 28 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale a Monza. Sono accusati di minaccia aggravata: durante una lite sorta fuori da un bar monzese infatti avrebbero impugnato il primo delle forbici da elettricista e l'altro un guinzaglio con la catena di metallo.

I fatti risalgono a mercoledì 22 maggio quando gli agenti del Nucleo Area Centro del comando Polizia Locale di Monza sono intervenuti per placare un diverbio che era scoppiato tra una coppia di giovani e un uomo, in prossimità di un bar in zona piazza Carducci. Secondo quanto ricostruito il 71enne sembra avesse minacciato la coppia, per cause ancora in corso di accertamendo, tenendo in mano delle forbici da elettricista. Il giovane invece avrebbe impugnato un guinzaglio a maglie in mentallo, senza cani al seguito. Entrambe le "armi" sono state sequestrata e i due denunciati.

Il 71enne è finito nei guai per il reato di minaccia aggravata dovuta all’utilizzo di strumenti atti a offendere, la denuncia per il 28enne invece è scattata per porto di strumenti atti a offendere, al di fuori della propria abitazione.