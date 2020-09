Litiga col fratello, poi aggredisce un carabiniere e lo prende per il collo: arrestato

Prima ha litigato con il proprio fratello, poi quando sono arrivati i carabinieri si è scagliato anche contro di loro afferrando un militare per il collo. L'accaduto a Sesto San Giovanni nei giorni scorsi. Protagonista un 23enne peruviano che è stato arrestato.

La pattuglia di Sesto è arrivata sul posto per sedare la lite tra fratelli, ma il ragazzo - con precedenti per reati contro patrimonio e in materia di immigrazione - li ha aggrediti, arrivando a prendere uno di loro per il collo. A quel punto è stato bloccato e tratto in arresto.

Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, il giovane arrestato verrà processato per rito direttissimo. Dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.