Lite in strada a Monza finisce con una coltellata e arriva la polizia

Una lite in strada e un uomo ferito alla gamba. Nella serata di giovedì a Monza le volanti della questura di Monza sono intervenute in via Buonarroti dove era scoppiata una lite tra due uomini, culminata nel ferimento di uno dei due contendenti.

La chiamata con una richiesta di intervento è scattata pochi minuti prima delle 21.30 e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118 con due ambulanze. Secondo quanto ricostruito la lite ha coinvolto due uomini, entrambi senza fissa dimora. La situazione poi sarebbe degenerata e uno dei due ha impugnato un piccolo coltellino e ha ferito il rivale, colpendolo alla gamba. Una ferita lieve fortunatamente ma che ha reso necessario l'intervento del personale sanitario che ha accompagnato un 31enne all'ospedale San Gerardo di Milano in codice verde.

Un altro mezzo sanitario ha trasferito un 28enne al Policlinico di Monza. In via Buonarroti, all'angolo con via Bramante, sono intervenuti i poliziotti della questura che avrebbero rinvenuto l'arma da taglio sotto un'auto. La lite e il ferimento sarebbe riconducibile a un diverbio tra i due sorto per futili motivi.