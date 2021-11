Lite in officina, a colpi di spranga devasta vetrata e non si ferma davanti ai carabinieri

Una lite che dalle parole è poi passata alle mani, con un uomo di 32 anni che ha impugnato una spranga di ferro e ha devastato la vetrata e alcuni arredi di un'officina a Brugherio, scagliandosi anche contro il proprietario. E' successo nella tarda mattinata di martedì 16 novembre.

La richiesta di intervento ha fatto subito accorrere due pattuglie dell'Arma dei carabinieri che hanno evitato il peggio e bloccato il 32enne. Circa sessanta minuti in cui l'uomo ha seminato il panico, mandando in frantumi anche una vetrata dell'attività. All'origine del diverbio per cui sarebbe sorta la lite e l'aggressione ci sarebbe una compravendita con uno scambio tra una moto e un'auto che non avrebbe soddisfatto una delle parti.

All'arrivo dei carabinieri l'uomo si è scagliato anche contro i militari e uno degli operanti nel tentativo di bloccare e immobilizzare il 32enne ha riportato una lussazione alla spalla. Il militare ha dovuto far ricorso alle cure mediche dell'ospedale San Gerardo e ha avuto una prognosi di trenta giorni.

In manette è finito un 32enne residente a Rosate, nel Milanese: dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Nel passato dell'uomo figurano diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.