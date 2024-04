Lite in mezzo alla strada, polizia e ambulanza in centro Monza

Hanno iniziato a litigare e ha colpirsi, in mezzo alla strada. E la lite, scoppiata in pieno giorno, in centro Monza, è stata notata da diversi passanti. E' successo intorno alle 17 in Largo Mazzini dove è intervenuta la polizia locale insieme al personale dell'Esercito e a un'ambulanza.

Secondo quanto ricostruito due uomini, un 23enne e un 42enne che pare tra loro si conoscessero, avrebbero iniziato a discutere. La discussione poi è passata dalle parole alle mani e i due sono arrivati a colpirsi. La scena è stata notatata dal personale dell'Esercito presente per il presidio dell'area e dagli agenti della polizia locale, subito intervenuti. I due sono stati divisi e la lite è stata sedata in pochi istanti.

In largo Mazzini lunedì pomeriggio è intervenuta anche un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I soccorsi sono scattati in codice verde e nessuno dei due sembra aver riportato gravi conseguenze.