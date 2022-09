I due "nonni" tifosi che litigano e arrivano alle mani sugli spalti durante la partita

La lite sugli spalti, gli animi che si infiammano, le parole che si fanno sempre più pesanti e infine le mani. Sabato nel tardo pomeriggio a Meda, allo stadio comunale, sono intervenuti i carabinieri in seguito a una zuffa che ha coinvolto due tifosi.

Nell'impianto di via Icmesa era in corso il match di calcio di serie C tra A.C. Renate – F.C. Sangiuliano City che si è chiuso 1-0 per la squadra di casa e intorno alle 19 due tifosi appartenenti ai supporter di squadre opposte hanno iniziato a litigare fino ad arrivare alle mani e hanno cominciato a spintonarsi. A bloccarli sono stati i militarari dell'Arma del comando stazione di Meda che sono intervenuti e hanno sedato la lite sul nascere.

A scontrarsi sono stati un 61enne residente a Paderno Dugnano tifoso del Sangiuliano City e un 72enne residente a Renate che faceva il tifo per la squadra di casa. In seguito all'episodio nessuno è rimasto ferito. Ora i carabinieri di Meda avvieranno le procedure per proporre il provvedimento del divieto di accedere alle manifestazioni sportive nei confronti dei due.